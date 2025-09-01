Зеленський: росія не змогла виконати жодного зі своїх стратегічних завдань

Сили оборони України продовжать активні дії для захисту від російських окупантів, а також запланували нові діпстрайки.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив після доповіді Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського у неділю, 31 серпня.
Зеленський зазначив, що країна-агресор росія не змогла виконати жодного зі своїх стратегічних завдань, при цьому зазнає великих втрат, особливо на Донеччині. За його словами, за вісім місяців поточного року кількість вбитих та важкопоранених росіян перевищила 290 тисяч. Найбільші зусилля армія рф концентрує на покровському напрямку. На частині ділянок фронту тривають стабілізаційні заходи ЗСУ.
"Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - підкреслив Зеленський.
