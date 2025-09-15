WSJ: Після вступу Трампа на посаду президента росія значно посилила удари по Україні

росія значно посилила удари по Україні після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, ігноруючи його заклик до миру. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Журналісти зазначають, що атаки стають інтенсивнішими після перемовин або телефонних дзвінків між американськими, українськими та російськими посадовцями.

росія посилила авіаудари, зокрема, після зустрічі Трампа і лідера кремля володимира путіна в Стамбулі у травні. А також — після телефонної розмови Трампа і лідера кремля володимира путіна на початку липня. Тоді рф здійснила найбільшу на той момент комбіновану атаку, випустивши 728 дронів і 13 ракет, багато з яких були націлені на Київ.

"росія хоче продемонструвати Україні та Заходу, що у неї є способи ескалації цієї війни", — заявив Фабіан Хоффман, експерт із ракет з Університету Осло.

Аналітики вважають, що збільшення інтенсивності російських ударів по Україні пов'язане із тим, що росія нарощує виробництво власних безпілотників, а не купує їх у Ірану.

WSJ додає, що із моменту вступу Трампа на посаду президента мирне населення України пережило три найбільш смертоносні місяці авіанальотів. Про це свідчать дані, зібрані американською службою моніторингу Armed Conflict Location and Event Data.