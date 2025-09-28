Справа Pin-Up в Україні: суди відпускають фігурантів справ про державну зраду

16 вересня Печерський райсуд Києва поставив кому в резонансній справі про російський гральний бізнес в Україні. Колишній член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євген Яхній визнав провину у сприянні діяльності онлайн-казино, пов’язаного з брендом Pin-Up.

Його вирок — п’ять років позбавлення волі умовно, із дворічним іспитовим строком. Вісім місяців у СІЗО зарахували як «відбуте». У вироку прямо зазначено: Яхній знав, що ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» є українською прокладкою російського казино Pin-Up, але ігнорував попередження СБУ та сприяв діяльності компанії.

Прощене літо

Цей вердикт виявився не винятком, а закономірністю. Ще в червні Печерський суд зняв арешт із низки активів «Укр Гейм Технолоджі» — серед них готель «Поділ Плаза», ресторан «Монако», комплекс «Купецький двір» та низка інших об’єктів нерухомості. Формальною причиною назвали «недостатнє обґрунтування» зв’язків із РФ.

У серпні суди пішли ще далі. Печерський суд розблокував 100% корпоративних прав компанії, фактично повернувши контроль над бізнесом.

Шевченківський суд виніс вирок Ігорю Зотьку, номінальному власнику Pin-Up в Україні. Його звинувачували за шістьма статтями Кримінального кодексу: пособництво державі-агресору, участь в організованій злочинній групі, податкова шахрайська схема, відмивання коштів, навіть підготовка нападу на журналіста. Результат? П’ять років ув’язнення умовно, від якого його одразу звільнив суд.

Умовний строк отримав і директор компанії Олексій Попенко.

Таким чином, система українського правосуддя синхронно відпустила всіх ключових фігурантів і розморозила активи.

Переписка з «тарифами»

У лютому прокурори продемонстрували матеріали з телефонів підозрюваних. У переписці з Мариною Ільїною — CEO міжнародної групи Pin-Up і дружиною бенефіціара Дмитра Пуніна — обговорювалися конкретні суми за «вирішення питань». Йшлося про 15 тисяч доларів для домовленості з Мін’юстом, 16 тисяч — аби «пригальмувати» податкову, 150 тисяч — щоб закрити провадження в Бюро економічної безпеки. Найдорожчим виявилося «рішення суду»: 400 тисяч доларів за скасування податкових зобов’язань на 19 мільярдів гривень.

Ця переписка зробила непотрібними будь-які пояснення щодо того, чому українські суди так легко відпускають учасників справи Pin-Up.

Новий регулятор, старі правила

КРАІЛ, у якій працював Яхній, більше не існує — її ліквідували. Замість неї створено нового регулятора — PlayCity. Але замість очищення ринку він уже встиг визначити нових фаворитів серед російських казино. Якщо вчорашнім символом корупції та колаборації був Pin-Up, то сьогодні на перший план виходять 1Win і Parimatch, які продовжують працювати в Україні попри формальні заборони та санкції.