Зеленський і Рютте обговорили програму PURL

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте подякував за підтримку та поінформував про нічну атаку росії на Україну. Також мова йшла про програму придбання зброї для України PURL.
Про це Зеленський повідомив в Телеграм, пише УНН.
Зеленський передав Марку Рютте, що ворог застосував ударні дрони та ракети, включно з балістичними, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України.
«Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вдячний за підтримку. Розповів про сьогоднішню підлу російську атаку – ударні дрони, ракети, зокрема балістика», – йдеться у дописі президента.
Лідери обговорили програму PURL, яку Україна оцінює як ефективний інструмент для придбання зброї, що реально захищає життя громадян. Зеленський зазначив, що програма успішно працює та ведуться переговори щодо її розширення та залучення до неї інших країн, аби посилити обороноздатність України.
