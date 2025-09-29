Войти

Зеленський: москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу

У ніч на 28 вересня країна-агресорка запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Атака тривала понад 12 годин. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Facebook.

Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина. Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так росія заявляє про свою реальну позицію. москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот", - написав президент.

За його словами, Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти росію можливостей заробляти та примусити до дипломатії.

"Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки", - додав Зеленський.

