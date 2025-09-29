Зеленський: москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу

У ніч на 28 вересня країна-агресорка запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Атака тривала понад 12 годин. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Facebook.
Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина. Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так росія заявляє про свою реальну позицію. москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот", - написав президент.
За його словами, Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти росію можливостей заробляти та примусити до дипломатії.
"Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки", - додав Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023