КМІС: Після війни українці не бачать у політиці ані Зеленського, ані Порошенка

Майже половина українців не бажають бачити у політиці після війни ані чинного президента Володимира Зеленського, ані його попередника Петра Порошенка.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування проводилося з 19 вересня по 5 жовтня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів по всіх регіонах України. Було опитано 1008 респондентів віком від 18 років.

За результатами опитування, 36% українців вважають, що Володимиру Зеленському після завершення війни краще піти з політики, 41% хочуть, щоб він залишався у політичному житті (з них 25% підтримують його як президента), а 14% вважають, що проти нього мають бути відкриті кримінальні справи.

Що стосується Петра Порошенка, 46% українців хотіли б, щоб він покинув політику, 23% – щоб проти нього були відкриті кримінальні справи, і лише 23% підтримують його перебування у політиці, причому 9% бажають бачити його на топ-посаді (президент або прем’єр).

Якщо об’єднати відповіді щодо обох політиків, 45% респондентів не бачать після війни ані Зеленського, ані Порошенка у політичному житті, ще 46% готові підтримати одного з них, але не обох одночасно.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати демонструють високий рівень довіри до Володимира Зеленського під час війни, одночасно показуючи запит на нових політичних лідерів після завершення бойових дій. Більшість українців схильні до «цивілізованого» виходу політичних лідерів із топ-посад, без жорсткого публічного покарання, що відповідає європейським демократичним стандартам.

Ці дані свідчать про готовність українського суспільства дати шанс новому поколінню політичних лідерів після війни, зберігаючи при цьому високий рівень легітимності чинного президента до завершення бойових дій.