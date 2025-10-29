Сенат 13-й раз поспіль провалив спробу ухвалити проєкт щодо фінансування роботи федерального уряду США

У Сенаті Конгресу США 13-й раз поспіль провалилася спроба ухвалити проєкт за додаткове фінансування на роботу федерального уряду.
Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".
У вівторок 28 жовтня сенатори-демократи 13-й раз поспіль проголосували проти ухваленого у Палаті представників законопроєкту з коштами на роботу федерального уряду до 21 листопада.
Для ухвалення проєкту потрібно було мінімум 60 голосів. З "за" проголосували 54 сенатори, а проти – 45.
Перед голосуванням лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Республіканська партія має погодитися на продовження пільг на медичне страхування, тому що це принципове питання.
Водночас лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що вони погодяться говорити про це питання, коли демократи дадуть голоси за розблокування роботи уряду.
Нагадаємо, вимушена пауза у роботі федерального уряду триває вже 28 днів. Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.
