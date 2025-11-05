Войти

Зеленський: Зараз перший і головний пріоритет – дрони

Президент України Володимир Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках фронту, і обговорив це з командуванням.

"Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати і у виробництві, також процедури, зокрема, між Збройними силами України та нашою Національною гвардією", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок за результатами робочої поїздки в Донецьку та Дніпропетровську область.

Окрім того, президент обговорив із військовими роботу рекрутингу, а також як додати більшк мотивації воїнам, ідеї щодо нових розробок зброї.

"І зараз перший і головний пріоритет – дрони. Найбільше грошей йде на дрони, на компоненти. І це правильно. Це і має бути", - додав президент.

За його словами ключова задача зараз - збільшити екіпажи та постачання.

