Зеленський: Президент Литви запропонував Україні підтримку щодо газу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.
"Обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.
Окрім того, своєю чергою Наусєда запропонував Україні підтримку щодо газу. Лідери домовилися, що команди працюватимуть.
Також Зеленський і Наусєда узгодили позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.
"Поінформував про ситуацію на полі бою. Наші воїни лінію оборони тримають усупереч російським наративам у медіа", - наголосив Зеленський.
