цб рф: Економіка росії наприкінці року може перейти до падіння

У центральному банку росії вважають, що після трьох кварталів уповільнення росту економіка країни наприкінці року може перейти до падіння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.

Оцінка міністерства економічного розвитку росії показала, що у липні-вересні ВВП додав 0,6% у річному виражені після зростання на 1,1% у другому кварталі, на 1,4% – у першому кварталі та на 4,5% у четвертому кварталі минулого року.

Зокрема через цю високу базу порівняння центральний банк росії знизив прогноз і у четвертому кварталі очікує річну динаміку ВВП від мінус 0,5% до плюс 0,5%. У липні банк не припускав падіння і прогнозував зростання у жовтні-грудні до 1%.

Повідомляється, що падіння за результатами кварталу у річному вираженні стане для росії першим із періоду з січня до березня 2023 року, коли економіка країни впала на 1,6%, але після чого працювала лише у плюс.

Зазначається, що ріст ВВП у третьому кварталі 2025 року виявився набагато нижчим, ніж очікував Центральний банк – у серпні банк прогнозував 1,6% у річному вираженні. «Перегрів економіки» поступово знижується, зазначити у центральному банку під час обговорення ключової ставки 24 жовтня, припустивши, що перегрів може виявитися більшим, ніж здавалося, і закінчитися пізніше, ніж очікували раніше. Більшість учасників обговорення вважають, що це може статися у першому півріччі 2026 року. У зв’язку із цим охолоджувати економіку високими ставками доведеться довше, заявили у цб.

Галузі, пов’язані із військово-промисловим комплексом, зростають, тоді як решта «давно у мінусі». Так, за оцінками близького до кремля аналітичного Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, у цивільних галузях промисловості, виробництво безупинно падає з початку року, за цей час скоротилося виробництво 73% із 129 найважливіших видів продукції, а фінансове становище компаній стрімко погіршується. Наступного року високий ризи втрати фінансової стійкості матимуть компанії, що приносять 32,5% виторгу.

Також зазначається, що ділова активність у росії знижувалася чотири місяці і лише у жовтні зовсім трохи зросла, за рахунок неочікуваної активності у сфері послуг.