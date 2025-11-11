Вироки мають бути: Зеленський прокоментував ситуацію з корупцією в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в “Енергоатомі” та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву глави держави.
Зеленський закликав уряд і правоохоронні органи діяти спільно та забезпечити невідворотність покарання для всіх, хто причетний до корупційних схем.
"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути", - наголосив він.
