Вироки мають бути: Зеленський прокоментував ситуацію з корупцією в енергетиці

Вироки мають бути: Зеленський прокоментував ситуацію з корупцією в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в “Енергоатомі” та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський закликав уряд і правоохоронні органи діяти спільно та забезпечити невідворотність покарання для всіх, хто причетний до корупційних схем.

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути", - наголосив він.

Зеленський
