Зеленський: Кабмін вже розпочав аудит держкомпаній

Український лідер Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 14 листопада, що Кабінет міністрів вже розпочав аудит держкомпаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Лідер держави розповів, що заслухав доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, яка повідомила про старт перевірки держкомпаній.

"Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, і уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую", - йдеться у заяві президента.

Капитал
