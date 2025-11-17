Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Електростанції, видобуток газу та теплові станції в Україні стали мішенями для атак рф

99

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість електростанцій, видобуток газу та теплові станції в Україні стали мішенями для ракет і дронів рф.

Про це Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Зеленський зазначив, що щоденні атаки рф руйнують українську інфраструктуру, а відновлення енергетичних об’єктів потребує часу, зусиль і спеціального обладнання.

«Фактично щоночі росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше по енергетичній. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північнокорейських ракет», — наголосив президент.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 17 ноября 2025
Воскресенье, 16 ноября 2025
Суббота, 15 ноября 2025
Пятница, 14 ноября 2025
Четверг, 13 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023