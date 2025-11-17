Зеленський: Електростанції, видобуток газу та теплові станції в Україні стали мішенями для атак рф

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість електростанцій, видобуток газу та теплові станції в Україні стали мішенями для ракет і дронів рф.

Про це Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Зеленський зазначив, що щоденні атаки рф руйнують українську інфраструктуру, а відновлення енергетичних об’єктів потребує часу, зусиль і спеціального обладнання.

«Фактично щоночі росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше по енергетичній. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північнокорейських ракет», — наголосив президент.