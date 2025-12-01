Зеленський: Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку

Україна продовжує перебувати в повній координації з Європейською комісією, заявив президент Володимир Зеленський.

"Говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку", - написав він у телеграмі.

Президент зазначив, що вони обговорили ситуацію в дипломатії, і мають спільний погляд на ключові питання. Також важливо, наголосив Зеленський, що президентка Єврокомісії "дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці". "Ціную готовність допомагати Україні!", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що мав розмову також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та анонсував ще одну розмову у найближчі дні. "Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції. Дякую за підтримку!" - написав він.