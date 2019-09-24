Войти
Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Украины
резонанс
Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Украины
Зеленский предложил украинцам жаловаться на коррупцию по телефону
инициатива
Зеленский предложил украинцам жаловаться на коррупцию по телефону

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором, – Financial Times

2760
Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором, – Financial Times

Чтобы стать модернизирующим реформатором, Владимир Зеленский должен дистанцироваться от олигархов. Такое мнение высказываетредакция Financial Times в материале «Ukraine’s new president faces a defining choice».

FT обращает внимание на то, что в последние две недели в Украине начали происходить тревожные события. Миллиардер-олигарх Игорь Коломойский, подозреваемый в том, что помог привести г-на Зеленского к власти, но пробывший большую часть последних двух лет в изгнании, громко вернулся в украинскую столицу. Затем премьер-министр сообщил, что Киев готов к мировому соглашению по ПриватБанку, который находился у Коломойского в совместном владении, пока не был национализирован в 2016 году с предполагаемой дырой в 5,5 млрд долларов на счетах. Киев пытается вернуть миллиарды с помощью уголовных обвинений против олигарха. Последний утверждает, что это дело было сфабриковано предыдущим правительством, чтобы захватить его ценный актив. Однако, сделка по возврату банка или снятию претензий к г-ну Коломойскому не только рискует поставить под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, которые настаивали на национализации ПриватБанка для защиты финансовой стабильности. Это может подорвать и другие позитивные шаги правительства.

Сторонники Запада, жаждущие увидеть, как Украина, наконец, отказалась от своей клептократической модели, в значительной степени дали г-ну Зеленскому преимущество, даже несмотря на то, что телевизионный комик получил известность благодаря передачам на канале г-на Коломойского. Но они упустили из виду назначение президентом Андрея Богдана — адвоката Коломойского — своим руководителем аппарата. Инвесторы приветствовали назначенного президентом 35-летнего премьер-министра — Алексея Гончарука. Он начал активную программу по легализации продаж сельхозугодий, приватизации государственных предприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности. Однако 10 сентября в кабинете президента был заснят улыбающийся Коломойский с Зеленским и Богданом. А затем премьер-министр в интервью FT обмолвился, что Зеленский хочет «искать совместные решения» в отношении ПриватБанка, хотя позднее заявил, что его неправильно истолковали.

В Украине начали происходить и другие тревожные вещи. Полиция совершила налет на штаб-квартиру ПриватБанка и дом Валерии Гонтаревой, экс-главы центрального банка, который в последние годы руководил очисткой банковского сектора Украины, включая национализацию банка Коломойского. В прошлый вторник дача Гонтаревой под Киевом сгорела в результате явного поджога. Коломойский настаивает на том, что не он стоит за этими инцидентами. Впрочем, кто бы ни был ответственен за это, они олицетворяют возвращение к темным путям Украины 20 лет назад — а это полная противоположность той картинке, которое страна хочет собой представлять.

Читайте также: Волкер советует Украине налаживать прямые контакты с Россией

Особенно сейчас, когда г-н Зеленский был втянут в международный резонанс из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп попросил его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последнее, что ему сейчас нужно, это крупный внутренний скандал. Любое урегулирование вопроса ПриватБанка должно предусматривать максимальное восстановление активов у его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ. Помимо этого, президент стоит перед определяющим выбором. Многие украинцы считают, что его предшественник, миллиардер Петр Порошенко, не смог сбросить с себя мантию олигарха и стать настоящим государственным реформатором государственным деятелем. Г-н Зеленский должен решить, хочет ли он быть «слугой народа» (в соответствии с названием выведшего его в президенты сериала и его партии) или слугой олигархов.

Игорь Коломойский, Financial Times, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 сентября 2019
Понедельник, 23 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016