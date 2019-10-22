Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, – The Financial Times

По данным западных чиновников, законодательные инициативы в электроэнергетике направлены на снижение стоимости электроэнергии для ферросплавных заводов олигарха Игоря Коломойского.
Об этом пишет влиятельное британское издание The Financial Times в редакционной статье «Вырвется ли Зеленский из лап олигархов?»
По словам одного западного чиновника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, владеющий ферросплавными заводами, может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему сегодня выставляют олигархи-конкуренты.
«Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки, — говорит чиновник. — То, что они делают, очень разумно», — пишет автор публикации.
Журналист подчеркивает чрезвычайно высокий темп законодательных инициатив новой власти.
«За последние несколько недель Верховная Рада Украины приняла десятки законопроектов, направленных на модернизацию экономики и модернизацию государства, иногда практически без обсуждения и рассмотрения. Вводятся новые правила концессии морских портов и инфраструктуры, добычи ресурсов, защиты прав потребителей, регулирования ценных бумаг, разукрупнения государственной газовой компании и переход на цифровые технологии в таможенном оформлении и других услугах», — перечисляет он.
При этом, по мнению автора, в Украине существует большая опасность лоббирования корыстных интересов отдельных олигархов.
«Стремление правительства реформировать экономику и судебную систему также позволяет тем, кто преследует корыстные интересы, в том числе олигархам, влиять всеми возможными способами, включая использование лояльных к ним депутатов для разработки или изменения законов», — отмечает издание.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку, позволившую украинским потребителям закупать электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам.
1 октября была совершена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
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