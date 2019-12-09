У Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двухстороннюю встречу после переговоров «нормандской четверки» в Париже, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сказал он на брифинге в понедельник в Париже.

Тимошенко также сообщил, что до переговоров в «нормандском формате» Зеленский проведет встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Напомним, что ранее о двусторонней встрече украинского и российского лидеров сообщали российские СМИ.