Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила расширить санкционные меры против белорусских структур власти; она также заявила, что не будет участвовать в следующих выборах в стране.
«Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены объявления. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день,» — заявила она в пятницу на пресс-конференции в Таллине, передает Интерфакс.
В связи с этим она считает, что санкции «важно применять не только в отношении высших чинов». «Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе», — подчеркнула Тихановская.
По ее мнению, санкции оказывают эффективное воздействие на власть.
Тихановская добавила также, что «на данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах».
Как отмечается на сайте Тихановской, во время встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом она обсудила «ситуацию в Беларуси и то, как международное сообщество может поддержать белорусский народ, четвертый пакет санкций ЕС в отношении режима, о котором будут говорить на следующей неделе в Брюсселе».
Тихановская прибыла в пятницу в Таллин для участия в виртуальном заседании Совета безопасности ООН по формуле Арриа (специальный формат неформальных встреч СБ ООН) о свободе СМИ в Беларуси.
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