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Послы G7 толкают украинскую власть к нарушению Конституции, - эксперт

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Послы G7 толкают украинскую власть к нарушению Конституции, - эксперт

Послы «Большой семерки» представили так называемую дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине, в которой прописаны указания, как именно и что делать Украине. Политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко считает, что тем самым дипломаты превысили свою полномочия и открыто вмешиваются во внутренние дела Украины.

«Это вмешательство во внутренние дела Украины и нарушение суверенитета Украины. Предписывается, как должна действовать Украина, более того, обсуждаются вопросы политического контроля над судебной системой со стороны иностранных структур и структур находящихся на финансировании иностранных государств. И, плюс ко всему, там есть еще один очень интересный момент — подразумевается, что даже Конституционный суд будет фактически подотчетным, хотя Конституционный суд согласно Конституции никому не подотчетен. Так что в данной ситуации это еще и подталкивание к нарушению Конституции», — заявил он.

«Никакими меморандумами с МВФ, никакими обязательствами Украины перед ЕС и США подобного рода письма и подобного рода заявления оправдать нельзя», — считает эксперт.

В Украине послы G7 играют такую большую роль во внутренней политике потому, что это им позволяют украинские власти, убежден Бондаренко.

«Клуб послов „Большой семерки“ начал играть подобную роль во времена Порошенко, Порошенко позволил им ее играть. Но реально это не клуб „Большой семерки“ — большинство послов исполняют там роль статистов. Реально это механизм влияния США на политику Украины. Поскольку в Украине не было полноценного посла, а была исполняющая обязанности, то роль такого коллективного посла Запада и играл клуб послов „Большой семерки“. Но данное письмо это уже перебор, переход граней разумного, нарушение дипломатического протокола и дипломатической этики, и вообще международных правовых норм», — убежден политолог.

Повышенный интерес Запада к украинским судам Бондаренко считает не случайным.

«Суды являются основной инстанций, в которой решаются спорные вопросы и которые могут теоретически отменить те законы, которые проталкиваются и принимаются под диктовку западных государств, западных компаний и западных политиков. Особенно это касается Конституционного суда», — отмечает эксперт.

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Напомним, что в понедельник, в день рождения Владимира Зеленского, послы стран «Большой семерки» представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касаются также изменений в работе Конституционного суда.

В этой дорожной карте Украине, в частности, рекомендуют временно увеличить кворум для принятия решений КСУ, отложить процедуру добора судей Конституционного суда до введения новых правил, обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов. Также предписывается снова реформировать Верховный суд, ВСП и специализированные суды.

G7, судебная реформа, КС
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