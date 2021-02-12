Киев с понедельника откроет школы и детские сады

Школы и детские сады, закрытые из-за сильного снегопада в Киеве, планируют снова открыть с 15 февраля. На этой неделе из-за снегопадов ввели дистанционное обучение в школах.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил замглавы КГГА Владимир Бондаренко.
По его словам, окончательное решение будет принято сегодня до конца дня.
«По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня», — отметил Бондаренко.
Но в то же время не исключено, что ограничения могут продлиться.
«Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о... не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято», — добавил чиновник.
Напомним, ранее киевские школы и детские сады закрыли до конца этой недели. В частности, сегодня обучение организовано в дистанционном режиме. Кроме того, КГГА просила компании и учреждения пойти навстречу сотрудникам, которые не смогут выйти на работу из-за закрытых школ и детсадов.
Кроме того, в связи с ухудшением погоды в столице отменили сельскохозяйственные ярмарки.
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