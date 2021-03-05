На этой неделе 20 стран получили вакцины по программе COVAX

Более 20 млн доз вакцины от коронавируса доставлено в 20 стран на нынешней неделе через международный механизм доступа COVAX. На будущей неделе планируется отправить еще более 14 млн доз в 31 страну, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В целом COVAX доставил более 20 млн доз вакцины в 20 стран. На будущей неделе он доставит еще 14,4 млн доз в 31 государство, и общее число стран возрастет до 51», — отметил он.

Глава ВОЗ сообщил, что на этой неделе вакцину получили, в частности, Ангола, Гана, Индия, Камбоджа, Колумбия, Молдова, Нигерия и Руанда.

Отметив «воодушевляющий прогресс» в деятельности COVAX, гендиректор вместе с тем констатировал, что количество доз, распределяемых через этот механизм, «все еще относительно невелико». На первом этапе страны-участницы получат объем вакцины, который позволит охватить прививками от 2% до 3% населения. В связи с этим ВОЗ считает одним из приоритетов увеличение возможностей COVAX. По словам Гебрейесуса, необходимо расширить производство вакцины от коронавируса, устранив мешающие этому барьеры, в частности запреты на экспорт.

Глава ВОЗ отметил, что некоторые страны могли бы производить вакцину у себя, если бы в рамках Всемирной торговой организации были задействованы соглашения, предусматривающие отмену прав интеллектуальной собственности в чрезвычайных ситуациях. «Если сейчас не время ими воспользоваться, то когда?» — задался вопросом гендиректор.

Созданная при участии ВОЗ программа COVAX призвана поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от коронавируса. Согласно ее условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств. Программа позволит 92 странам получить вакцину на льготных условиях. Среди этих стран и Украина.