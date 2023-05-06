Україна і BlackRock створять Фонд розвитку України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом однієї з найбільших у світі інвестиційних компаній BlackRock. Глава держави та представники компанії обговорили створення Фонду розвитку України.
Про це пресслужба Офісу Президента України повідомила в п’ятницю, 5 травня.
У повідомленні сказано, що під час зустрічі Міністерство економіки України та BlackRock Financial Market Advisory підписали договір про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.
"Основною метою створення фонду є залучення приватного і публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проектів в Україні", — йдеться в повідомленні.
Створення цього фонду президент назвав потужним сигналом для поліпшення інвестиційного клімату, адже ще жодного разу за весь час незалежності України в країну не приходив великий і стратегічний приватний капітал.
"Зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ми не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо розпочати такий процес", — зазначив Зеленський.
BlackRock — одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів під управлінням зі штаб-квартирою в Нью-Йорку.
Станом на кінець 2022 року під управлінням BlackRock перебували активи в розмірі 8,6 трлн доларів.
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