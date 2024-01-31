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Буданов: Наступ рф вичерпається повністю вже на початку весни

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На поточний момент наступальна операція рф в Україні триває, проте на початку весни вона вичерпається повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України в ефірі національного телемарафону.

"Ще ні (картина на фронті не промальовується - ред.). Ближче до весни. Зараз я можу вам сказати, що зараз триває наступальна операція рф", - сказав Буданов.

За словами Буданова, вона почалася в листопаді 2023 року і вже два з половиною місяці триває. Керівник розвідки додав, що назвати результати наступу якимись великими буде неправдою. Однак він визнав, що біля Авдіївки на Донеччині є певне просування окупантів.

"Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає", - заявив Буданов.

Керівник розвідки додав, що наступ триває і десь на початку весни він вичерпається повністю.
Водночас Буданов додав, що, як і за правилами будь-якої гри, коли хід противника закінчиться, почнеться хід українських військ.

З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.
При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.

Буданов
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