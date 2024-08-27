Масований обстріл України 26 серпня обійшовся росіянам близько 1,26 млрд доларів

Масований обстріл рф України вранці 26 серпня обійшовся росіянам близько 1,26 млрд доларів. Як пише Кореспондент, про це свідчать підрахунки ЕП.

Так, 26 серпня війська РФ випустили по Україні 109 Shahed-136/131, 77 крилатих ракет Х-101, 3 крилаті ракети Х-22, 28 Калібрів, 6 ракет Іскандер-М, 3 Кинджали та 10 ракет Х-59/Х-69.

Зокрема журналісти взяли за основу середню вартість Shahed-136/131, яка планувалась для імпорту з Ірану - 193 тис дол. Тобто, 109 ударних БПЛА коштували близько 21,3 млн дол.

Ціна Кинджала складає 10 млн дол, загальна сума випущених ракет - 30 млн дол.

Вартість Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тож загальна сума становить 3 млн дол.

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 1 млрд дол.

Тоді як ціна Калібру становить 6,5 млн дол, отже загальна сума витрат на цю ракету - 182 млн дол.

Ракети Х-59/Х-69 оцінюють у 0,5 млн дол за одиницю, так, загальна сума випущених ракет цього типу складає 5 млн дол.

Іскандер-М може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу -18 млн дол.

Тому, загальна сума, яку росія витратила на ранкову атаку 26 серпня по Україні становить 1,26 млрд дол.