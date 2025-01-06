Зеленський: Після війни буде нова податкова система

Після війни буде нова податкова система, нова дерегуляція і нові реформи, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману.

"Дуже хочеться зменшити податки, скажу тобі відверто. Дуже хочеться. Ну, я думаю, що вся нова податкова система, нова дерегуляція, нові кроки, нові реформи, все це після війни буде", - сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману, опублікованому в неділю на YouTube каналі Офісу президента України.

Президент також нагадав про необхідність податкової реформи, наголосивши на важливості того, щоб бізнес повертався. Зеленський висловив сподівання, що Україна отримає бізнес-інвестиції від США у вигляді інвестицій у приватний сектор.