Зеленський: Після війни буде нова податкова система

Після війни буде нова податкова система, нова дерегуляція і нові реформи, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману.
"Дуже хочеться зменшити податки, скажу тобі відверто. Дуже хочеться. Ну, я думаю, що вся нова податкова система, нова дерегуляція, нові кроки, нові реформи, все це після війни буде", - сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману, опублікованому в неділю на YouTube каналі Офісу президента України.
Президент також нагадав про необхідність податкової реформи, наголосивши на важливості того, щоб бізнес повертався. Зеленський висловив сподівання, що Україна отримає бізнес-інвестиції від США у вигляді інвестицій у приватний сектор.
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