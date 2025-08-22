Лише 4% американців вважають Україну ворожою країною, - опитування

Опитування у США показало відношення американців щодо передання рф українських територій.
Згідно з дослідженням, більшість американців не підтримують ідею передати росії українські території після війни.
На запитання Скільки території України ви готові передати росії після війни? 68% респондентів відповіли “нічого”.
Ще 21% учасників опитування не могли визначитися з відповіддю, 5% висловилися за передання “частини” української території, 2% – за “половину”, а 1% – за “більшу частину”.
На думку 27% американців, Україна є союзником. 38% опитаних вважають нашу державу дружньою країною. Лише 12% висловились про Україну як про недружню країну, а 4% — як про ворожу.
2% респондентів назвали рф союзником, 9% – дружньою країною, 28% опитаних вважають, що росія є недружньою країною, а 46% — ворожою.
У війні на боці України 66% американців і 3% – на боці рф.
Опитування проводило видання The Economist/YouGov на тлі пропозицій президента США Дональда Трампа щодо можливих “обмінів територіями” України як частини мирної угоди. Його пройшли 1 568 американців з 15 до 18 серпня. Похибка становила 3,5 процентних пункта.
