Буданов: Вже до 2030 року москва може становити пряму загрозу для країн Європи

російська федерація запускає найбільшу програму переозброєння з часів 80-х років, і вже до 2030 року москва може становити пряму загрозу для країн Європи.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. В інтерв'ю програмі "Хід Тузова" на "Апостроф TV" він пояснив, що наразі безпосередньої небезпеки для Європи немає, але такі ризики з'являться у майбутньому.

За словами керівника ГУР, йдеться не про сьогодення, а про стратегічні цілі, які ставить перед собою кремль.

"Вони планують і будуть готуватися", - заявив Буданов.

Він додав, що у європейських країнах вже розуміють потенційну небезпеку. Реакція Заходу на ці виклики стане очевидною згодом.

"Зараз готується масштабна програма розвитку зброї. Це по суті переозброєння російської федерації в період до 2037 року. Ударний темп там до 2030-го року. Це наймасштабніша програма з часів 80-х років. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйонів доларів суто на переозброєння. Це не бюджет міністерства оборони рф, це суто кошти на програми модернізації та переозброєння. Це серйозні програми і серйозні кошти", - наголосив Буданов.

