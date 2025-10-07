Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Відповідальність за російську агресію проти України мають понести всі причетні

126
Зеленський: Відповідальність за російську агресію проти України мають понести всі причетні

Відповідальність за російську агресію проти України мають понести всі причетні, починаючи з володимира путіна, але не закінчуючи ним одним, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли почалася наша зустріч із Премʼєр-міністром Діком Схоофом, надійшло повідомлення про російський удар по нашому місту Суми – удар безпілотника по будівлі пологового будинку. На щастя, люди були в укритті: персонал, 35 жінок та 11 діточок. На щастя, цього разу без постраждалих. І це один з багатьох ударів, яких росія завдає щодня по наших містах, по селах. росіяни навіть не намагаються приховати, що все українське життя для них – це мішень. І дрони ці їхні, авіабомби, ракети вони запускають хоч і за наказом свого путіна, але це роблять інші люди, і кожен з таких російських вбивць – воєнний злочинець. Всі повинні нести відповідальність", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Саме тому, наголосив він, один із напрямів спільної роботи з Нідерландами, також з іншими нашими партнерами – це юридичні механізми, які можуть забезпечити реальне притягнення російських воєнних злочинців, а також повну компенсацію збитків України від російської агресії.

"Сьогодні про це говорили з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом", - додав президент.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 7 октября 2025
Понедельник, 6 октября 2025
Воскресенье, 5 октября 2025
Суббота, 4 октября 2025
Пятница, 3 октября 2025
Четверг, 2 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023