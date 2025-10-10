Войти

Зеленський домовився із Бабішем обговорити подальшу співпрацю

Президент Володимир Зеленський домовився із лідером партії – переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем, який виступає проти фінансування зброї для України з бюджету Чехії, обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Сьогодні говорив із лідером партії – переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем, привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", - повідомив він.

Зеленський поінформував Бабіша про дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом," - розповів Президент.

