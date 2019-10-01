Новый госбюджет рассмотрят в Раде ориентировочно 18 октября

Верховная Рада ориентировочно 18 октября рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как передает УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время Согласительного совета депутатских фракций (групп).

Спикер напомнил, что 20 сентября в парламенте был представлен проект госбюджета-2020. Свои предложения к нему депутаты должны были подать до 1 октября, а бюджетный комитет должен обработать их до 15 октября.

«И в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной Радой Украины 18 октября», — отметил Разумков.

Он выразил надежду, что все депутаты качественно и плодотворно поработают над этим документом.

Напоним, что Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предусматривающий доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы — 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита — 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг — 54,1% ВВП.

Проект построен на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар, но в октябре правительство обещает доработать проект с учетом обновленных прогнозов.