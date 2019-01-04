Цены на золото побили полугодовой максимум

Цена золота выросла в ходе торгов 4 января до полугодового максимума, следует из данных биржевых торгов. Стоимость февральских фьючерсов на драгметалл поднималась в ходе торгов на бирже Comex выше отметки в $1300 за тройскую унцию (максимальная цена — $1300.35 за унцию).

Последний раз цена на золото преодолевала эту отметку в июне 2018 года.

По данным на 15.20 по Киеву, февральские фьючерсы на золото опустились на 0,25% до 1291,55 за тройскую унцию. Серебро дорожало до максимума с июля — $15,8 за унцию, но затем также перешло к снижению

Как отмечает издание The Budiness Times, рост цен на золото связан с опасениями инвесторов относительно замедления темпов экономического роста и ослаблением фондовых рынков США. Золото традиционно считается надежной инвестицией во времена неопределенности.

Отметим, что начало года стало непростым для американских фондовых рынков — индексы Dow Jones и S&P 500 показали худший почти за два десятилетия старт.