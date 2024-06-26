У росії заборонили понад 80 європейських ЗМІ

російська федерація заборонила доступ до 81 медіа європейських країн зі своєї території. Це сталося внаслідок нещодавніх санкцій проти російських пропагандистських засобів масової інформації – «риа новости», «известия» и «российская газета». Про це повідомляє міністерство закордонних справ росії.

«У відповідь на ухвалене Радою ЄС 17 травня рішення про заборону «будь-якої мовленнєвої активності» трьом російським ЗМІ, яке набуває чинності 25 червня запроваджуються зустрічні обмеження доступу з території Російської Федерації до мовленнєвих ресурсів низки ЗМІ держав-членів Євросоюзу», – йдеться у повідомленні.

Загалом, російська сторона заборонила мовлення 81 медіа 25 країн Європи, серед яких німецькі Der Spiegel, Der Zeit, загальноєвропейські Politico, euobserver, польське Belsat, литовське LRT, французьке France-Presse та інші.

У разі, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів.