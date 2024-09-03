росія купила майже 300 кг доларів у Руанди

росії після посилення санкцій довелося закуповувати готівкові долари в африканської держави Руанда. Про це пише російське видання «Верстка» з посиланням на закриті дані російської митної статистики.

Ця африканська країна постачала росії банкноти номіналом $100 доларів. Згідно з митною декларацією, їхня загальна вага становила 292,1 кг.

Покупцем з боку росії виступав «рособоронекспорт» – єдиний державний посередник з торгівлі продукцією військового призначення.

Як відомо, після початку повномасштабної війни США і ЄС заборонили експорт своїх банкнот у рф. До санкцій за війну в Україні долари та євро до росії ввозили російські банки.

Однак, частину доларових банкнот росія почала ввозити через Туреччину й ОАЕ, повідомляло агентство Reuters. У грудні 2023 року уряд США пригрозив штрафами фінансовим установам, які допомагають росії обходити санкції, і ввів санкції проти компаній із третіх країн на 2023 та 2024 роки.

Китайський юань обігнав долар США і став найбільш важливою іноземною валютою в москві, хоча зберігаються значні проблеми з платежами.