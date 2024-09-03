росія купила майже 300 кг доларів у Руанди

росії після посилення санкцій довелося закуповувати готівкові долари в африканської держави Руанда. Про це пише російське видання «Верстка» з посиланням на закриті дані російської митної статистики.
Ця африканська країна постачала росії банкноти номіналом $100 доларів. Згідно з митною декларацією, їхня загальна вага становила 292,1 кг.
Покупцем з боку росії виступав «рособоронекспорт» – єдиний державний посередник з торгівлі продукцією військового призначення.
Як відомо, після початку повномасштабної війни США і ЄС заборонили експорт своїх банкнот у рф. До санкцій за війну в Україні долари та євро до росії ввозили російські банки.
Однак, частину доларових банкнот росія почала ввозити через Туреччину й ОАЕ, повідомляло агентство Reuters. У грудні 2023 року уряд США пригрозив штрафами фінансовим установам, які допомагають росії обходити санкції, і ввів санкції проти компаній із третіх країн на 2023 та 2024 роки.
Китайський юань обігнав долар США і став найбільш важливою іноземною валютою в москві, хоча зберігаються значні проблеми з платежами.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023